1395 – zomrel kráľovič Marko, známejší ako Kraljević Marko, vlastným menom Marko Mrnjavčević.
1510 – Zomrel taliansky maliar a sochár Sandro Botticelli, autor svetoznámeho obrazu Zrodenie Venuše.
1749 – narodil sa anglický lekár Edward Jenner, ktorý sa preslávil zavedením prvej vakcíny proti kiahňam.
1792 – na newyorskej Wall Street (USA) sa stretlo 24 miestnych obchodníkov, ktorí sa dohodli na zriadení Newyorskej burzy akcií.
1860 – narodil sa v Jasenovej spisovateľ a lekár Martin Kukučín, vl. menom Matej Bencúr, ktorý pôsobil ako lekár aj na chorvátskom ostrove Brač.
1877 – v americkej bostonskej firme Holmes Burglar Alarm Co. otvorili prvú telefónnu operátorskú centrálu na svete.
1917 – zomrel srbský vojenský vodca, vojvoda Radomir Putnik.
1947 – narodil sa Dragi Jelić, srbský gitarista a spevák, spoluzakladateľ rockovej skupiny YU Grupa.
1996 – v Gabčíkove uviedli do trvalej prevádzky vodnú elektráreň.
2007 – dubajská vláda udelila 63-ročnému pakistanskému záhradníkovi Mohammadovi Nazirovi 50 000 dirhamov (13 600 USD) za to, že za 28 rokov práce nikdy nemeškal.