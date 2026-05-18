V Centre pre kultúru vo Valjeve v sobotu 16. mája sa uskutočnila finálová súťaž mladšej vekovej kategórie v rámci 57. Prehliadky recitátorov Srbska Básnik môjho rodu, jedného z najvýznamnejších podujatí venovaných pestovaniu krásneho slova, poézie a kultúry reči medzi mládežou.
Počas celodenného programu najlepší mladí recitátori zo všetkých kútov Srbska prednášali verše domácich i svetových básnikov a ukázali talent, emóciu i zrelosť v interpretácii poézie. Odborná porota hodnotila výber básne, dikciu, akcentáciu, myšlienkovo-emotívny zážitok a prirodzenosť prednesu.
Druhé miesto na tejto súťaži získala Tara Karkušová z Kovačice, žiačka tretieho ročníka ZŠ Mladých pokolení. Jej mentorkou je profesorka slovenčiny vo výslužbe a spisovateľka pre deti a mládež Mária Kotvášová-Jonášová. Tara na súťaži reprezentovala recitačnú pobočku Obecnej knižnice v Kovačici. Vystúpila s básňou v slovenskom jazyku O princeznej, ktorá uniesla draka autora Jána Navrátila.
Prehliadku zorganizovali Ústredný zväz ochotníkov v kultúre Srbska a Centrum pre kultúru Valjevo s podporou Ministerstva kultúry, Ministerstva školstva a Mesta Valjevo.
Aj tento rok Prehliadka recitátorov potvrdila, že poézia medzi mladými naďalej žije – v úprimnom hlase, silnej emócii a láske ku krásnemu slovu.
Zdroj: czk.rs