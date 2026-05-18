V nedeľu 17. mája sa v Dome kultúry v Pivnici uskutočnil 5. Detský festival ľudových piesní, na ktorom vystúpili žiaci Základnej školy 15. októbra v Pivnici. Na javisku sa predstavilo 48 mladých spevákov, ktorí zaspievali spolu 26 slovenských ľudových piesní.
Programom sprevádzali Lukáš Červený a Monika Šusterová. Hudobný sprievod počas celého večera zabezpečil detský orchester Základnej školy Jána Kollára zo Selenče – Orchestrík. V orchestri účinkovali nielen deti zo Selenče, ale aj mladí hudobníci z Pivnice, Báčskeho Petrovca, Lalite a Vajsky. Orchester dlhé roky vedie Dr. Juraj Súdi, ktorému patrilo osobitné poďakovanie za odbornosť, trpezlivosť a prácu s deťmi.
Organizátorom festivalu bol Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici v spolupráci so Základnou školou 15. októbra. Osobitná vďaka odznela aj profesorke hudobnej kultúry Márii Nosálovej, ktorá sa podieľala na príprave detí na vystúpenie. Technickú podporu podujatiu poskytli Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Komorný zbor Nádeje, Dobrovoľný hasičský spolok Pivnica, ako aj Andrea Merníková-Šimonová a Ľuboslav Brňa.
Na záver programu boli účastníkom udelené diplomy a darčeky, ktoré odovzdali Lára Vinkoviťová a Štefan Nino Hemela. Podujatie podporili aj viacerí sponzori, rodičia, starí rodičia a jednotlivci, ktorí pomohli pri jeho realizácii.