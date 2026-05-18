Naša mužská hádzanárska reprezentácia si vybojovala postup na budúcoročný, jubilejný 30. svetový šampionát, ktorý sa v januári bude konať v Nemecku.
Srbsku sa podarilo obhájiť dvojgólový náskok z prvého play-off zápasu s Maďarskom, keď naši ešte vo štvrtok v Niši porazili súpera výsledkom 31 : 29, zatiaľ čo v nedeľu vo Veszpréme bolo 31 : 30 v prospech Maďarska – teda rozdiel tvorí jediný gól, ktorý našej selekcii priniesol prvý postup na svetový šampionát po roku 2023.
A zaujímavo je práve to, že v predchádzajúcom cykle, čiže v boji o majstrovstvá v roku 2025 tiež rozhodol jediný gól, ale vtedy nie v náš prospech. Spomenieme si, že vtedy naši úhrnným výsledkom 53 : 54 prehrali proti Španielsku.
Vráťme sa do súčasnosti a v tej je fakt, že sa Srbsko zúčastní budúcoročného svetového turnaja. Konečne nás aj hádzanári potešili. Aj keď táto konštatácia znie príliš kriticky, skutočne je tak, lebo hádzanárska reprezentácia už dlhé roky nemôže dosiahnuť úroveň, na akej bola pred zhruba štvrťstoročím. Samozrejme, pozitívne momenty sú viditeľné, zvlášť aj na veľkých turnajoch, ale stále chýbajú tie rozhodujúce kroky, ktoré by Srbsko posunuli medzi európsku a svetovú elitu.
V nedeľnom stretnutí Maďari počas prvého polčasu fakticky stále mali náskok, ale im naši ani raz nedovolili utiecť na viac ako +3. Bolo tak pri výsledku 10 : 7 v ich prospech, ale sa naši aj tak stabilizovali a prvú časť uzavreli nerozhodným výsledkom 17 : 17.
Neraz sa však stalo, že Srbsko dobre hralo v prvom polčase a vo väčšej časti druhého polčasu, a potom pri konci všetko premrhalo. Preto aj tentoraz medzi fanúšikmi bola taká nálada. Maďari sa aj v druhej časti dostali na +3, bolo to aj pri konci, keď viedli 29 : 26, ale sa naši znovu úspešne vrátili.
Dokonca mali dobré príležitosti v poslednej minúte aj definitívne zápas uzavrieť, ale slabo reagovali a súperom v poslednom útoku nechali šancu dosiahnuť postupový dvojbodový náskok. Rivali však túto možnosť nevyužili – ich hráčovi vypadla lopta z rúk, a hoci sa zápas skončil našou prehrou, bola dostatočne tesná na to, aby sme postúpili.
Kvalifikácia je za nami a očakávame žreb skupín
Srbsko sa dostalo medzi 30 selekcií, ktoré sa na šampionát kvalifikovali, kým posledné dva tímy určí IHF po udelení špeciálnych pozvánok, tzv. wildcard. Veľká je pravdepodobnosť, že jedna z nich bude patriť aj Maďarsku, ako hádzanársky kvalitnej krajine.
Známe je aj to, že naša selekcia pri losovaní skupín záverečného turnaja bude v druhej výkonnostnej skupine spolu s Francúzskom, Slovinskom, Nórskom, Španielskom, Talianskom, Severným Macedónskom a Faerskými ostrovmi.
Aj na budúcoročnom podujatí bude systém súťaže rovnaký, ako aj na predchádzajúcom turnaji, 32 tímov bude rozdelených do ôsmich skupín po štyroch.
Ďalej postupujú prvé tri družstvá, ktoré následne vytvoria štyri nové skupiny, v ktorých bude po šesť celkov. Tu už konkurencia bude omnoho silnejšia a kvalitnejšia, keďže z týchto skupín postúpia len po dva tímy, ktoré si zabezpečia miestenku v štvrťfinálovom play-off.
Reprezentácie, ktoré postúpia do druhej fázy na Majstrovstvách sveta, odohrajú najmenej šesť zápasov.
V kvalifikácii príjemne prekvapilo Grécko, ktoré vyradilo favorizované Holandsko. Na šampionát sa znovu kvalifikovali aj Faerské ostrovy, ktoré sa definitívne zapisujú na mapu ako pravidelný účastník veľkých turnajov, ktorý hrá veľmi dobrú hádzanú a veru často postupuje aj zo základných skupín.
Hádzanársky šampionát sveta 2027 bude v Nemecku prebiehať od 13. do 31. januára a titul obhajuje Dánsko, ktoré neustále na podujatí vyhráva od roku 2019, čiže získalo štyri šampiónske tituly zaradom.