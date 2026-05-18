Príslušníci Dopravnej polície budú odo dnes do 31. mája realizovať akciu zosilnenej kontroly dopravy na cestách v Srbsku, zameranú na odhaľovanie priestupkov, ktorých sa dopúšťajú chodci a vodiči dvojkolesových vozidiel.
Ministerstvo, vzhľadom na to, že za prvé štyri mesiace tohto roka zahynulo 34 chodcov a 22 vodičov dvojkolesových vozidiel, ktorí patria medzi najohrozenejšie kategórie účastníkov cestnej premávky, apeluje na všetkých občanov, aby dodržiavali dopravné predpisy, správali sa zodpovedne a boli mimoriadne opatrní, aby sa zachovali ľudské životy a znížil počet dopravných nehôd, najmä tých s najťažšími následkami.