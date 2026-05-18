Ako informujú z podniku Putevi Srbije, práce na diaľnici v smere Nový Sad – Belehrad sa začali včera a potrvajú do piatka 22. mája. Ide o rekonštrukciu úseku cesty od križovatky Nová Pazova po križovatku Batajnica v smere Nový Sad – Belehrad.
Pre dopravu je uzavretý jazdný a predbiehací pruh pravého jazdného pásu v smere Nový Sad – Belehrad. Doprava smerom do Belehradu je presmerovaná do zastavovacieho a predbiehacieho pruhu v protismere. Premávka smerom do Nového Sadu sa vedie cez jazdný a zastavovací pruh.
Križovatky Nová Pazova a Nové Bánovce sú otvorené pre vozidlá z obidvoch smerov.