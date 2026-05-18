Mestská daňová správa Mesta Nový Sad oznamuje občanom, že preberanie kópií Rozhodnutí o dani z nehnuteľnosti na rok 2026 je opäť zjednodušené. Dokumenty sú dostupné priamo na pobočkách pôšt.
Mestská daňová správa v Novom Sade aj tento rok pokračuje v osvedčenej praxi a občanom umožňuje flexibilnejší prístup k dôležitým dokumentom. Kópiu daňového rozhodnutia na tento rok si možno vyzdvihnúť vo všetkých pobočkách Pošty Srbska na území Mesta Nový Sad, vrátane všetkých okolitých dedín.
Možnosť osobného vyzdvihnutia na pošte môžu využiť najmä občania, ktorí rozhodnutie nedostali – ak im papierové rozhodnutie z akéhokoľvek dôvodu nebolo doručené do schránky a používatelia portálu eUprava – občania, ktorí síce dostali rozhodnutie v elektronickej podobe do svojej digitálnej schránky, no potrebujú alebo preferujú jeho fyzickú, papierovú kópiu.
Zdroj: Miestne spoločenstvo Kysáč