Novosadské detské kultúrne centrum oslávilo sedem rokov úspešnej činnosti za prítomnosti mnohých hostí, spolupracovníkov, rodičov a najmladších Novosadčanov, ktorí boli aj tentoraz v centre osláv. Na slávnosti sa zúčastnila členka Mestskej rady pre kultúru Maja Čeremidžićová-Šainovićová, ktorá zdôraznila, že Nový Sad nepretržite investuje do kultúry a rozvoja obsahov určených pre deti a mládež.
„V mene primátora Nového Sadu Žarka Mićina chcem zablahoželať k siedmym narodeninám Novosadskému detskému kultúrnemu centru, inštitúcii, ktorá sa počas predchádzajúcich rokov stala dôležitým priestorom pre detskú tvorivosť, kreativitu a dospievanie s kultúrou a umením. Investovanie do kultúry a vytváranie podmienok pre rozvoj detí a mládeže je jednou z najdôležitejších priorít Mesta Nový Sad, čo potvrdzujeme konkrétnymi a strategickými investíciami do kultúrnej infraštruktúry a programov po celom meste. Nový Sad dostane do konca tohto roka novú Kultúrnu stanicu Novo naselje, ktorá s celkovou hrubou rozlohou takmer 2 800 m² dodatočne obohatí kultúrny život mesta. Verím, da tento priestor s multifunkčnou sálou, hudobným štúdiom a výstavným priestorom nadviaže na cestu, ktorú už sedem rokov úspešne buduje Novosadské detské kultúrne centrum – miesto, ktoré rozvíja talent, predstavivosť a lásku detí ku kultúre a umeniu,“ zdôraznila Čeremidžićová-Šainovićová.