MOMS Petrovec pozval milovníkov literatúry na literárny večierok, ktorý venovali novým vydaniam diel Viery Benkovej a Samuela Boldockého. Obidvaja okrem toho, že poznačili našu literárnu scénu, boli a sú aj dlhodobými matičnými aktivistami.
Večierok sa uskutočnil včera večer, vo štvrtok 14. mája, v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci. Štefánikova sieň bola pri tejto príležitosti primalá, aby prijala všetkých záujemcov.
Pre návštevníkov petrovskí matičiari pripravili prezentáciu novších publikácií, medzi ktoré patria knihy Oživená minulosť, Z aromatického literárneho záhonu a Drevená koza – povesti a príhody z Petrovca z pera Viery Benkovej a kniha Literárna pozostalosť Samuela Boldockého zostavovateľky Annamárie Boldockej-Grbićovej.
Na úvod a záver večierka sa predstavil pesničkami zo svojho repertoára Komorný zbor Musica viva so svojou dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou. Nasledoval príhovor predsedníčky MOMS Petrovec Anny Medveďovej, ktorá zároveň aj privítala hostí zo zahraničia, ako i domácich. O autorke Viere Benkovej, jej životnej ceste a literárnom opuse prvej dámy našej poézie a jej nových vydaniach vo vydaní MOMS Petrovec podrobnejšie hovoril Jaroslav Čiep.
Úryvky z prezentovaných kníh Viery Benkovej, ako i zozbieraných prác do knihy už nebohého Samuela Boldockého (1943 – 2015) predniesli Viera Dorčová-Babiaková, Miluška Anušiaková-Majerová, Anna Hansmanová a Hana Tanciková.
O hudobné predely sa postarali mladé nádejné speváčky ľudových piesní Lana Sabolčká a Nina Častvenová za akordeónového sprievodu maestra Ondreja Maglovského, ako aj študentka operného spevu Emília Tárnociová za klavírneho sprievodu Vladimíra Kováča.
V druhej časti o postojoch a vnímaní svojho otca Samuela Boldockého a o tom, čo zozbierala do najnovšej jeho knihy, hovorila vyberanými slovami dcéra Annamária Boldocká-Grbićová.
Na záver sa prihovorila aj samotná autorka Viera Benková, ktorá sa tohto roku dožila 87 rokov a zaspomínala si aj na veselé chvíle pri matičnej činnosti a na príhody s kolegom po pere Samuelom Boldockým pri matičnom zmýšľaní počas organizovania početných programov.
Vedenie petrovských matičiarov sa autorke zavďačilo za jej snahu a práce na literárnom, spoločenskom a matičnom poli nielen peknými slovami, ale aj kyticou kvetov. Družné posedenie potom pokračovalo v matičnom dome vo voľnejších rozhovoroch a občerstvení a záujemcovia si mohli aj zadovážiť prezentované knihy.