Petrovská základná škola od šesťdesiatych rokov minulého storočia hrdo nesie meno jedného z niekdajších miestnych učiteľov – spisovateľa realistickej vlny slovenských spisovateľov Jána Čajaka (1863 – 1944), ktorý na začiatku minulého storočia zavítal do Petrovca a tuná v prostredí zakotvil a aj ukončil svoju životnú púť. Za sebou zanechal hlbokú brázdu nielen na poli literatúry, ale aj školstva, publicistiky a vôbec spoločenskej činnosti.
Kedysi sa školské narodeniny na petrovskej základnej škole oslavovali v decembri, keď baťko Čajak aj mal narodeniny. Koncom decembra často bývalo chladno a neraz boli práve aj školské prázdniny a azda aj preto si vedenie školy pred desaťročím zaumienilo školskú oslavu presunúť na iný dátum a na krajšie počasie. Máj ako mesiac mladosti, krásy a lásky im na to prišiel vhod.
Oslava Dňa školy v Báčskom Petrovci takmer nikdy nie je rovnaká. Aktivity v tento deň sú v Základnej škole Jána Čajaka každoročne odlišné. Profesori a žiaci v Petrovci v druhý májový týždeň pripravujú kultúrno-umelecký program. Niekedy aj pre širšie auditórium, inokedy oslava bola v znamení športovej olympiády, v podobe dielní pre žiakov nižších a vyšších ročníkov podľa vlastného výberu, volejbalového zápasu medzi žiakmi a učiteľmi, či Krosu Rádio-televízie Srbska na športových ihriskách. Prednedávnom sme v tento slávnostný deň zaznamenali aj program a divadielko v podaní žiakov petrovskej školy v samotnej aule školy.
Tohto roku svoje narodeniny petrovská základná škola zaznamenala primeraným programom včera, vo štvrtok 14. mája, v aule školy, kam sa okrem pedagógov z prostredia a spoza chotára na svoje ratolesti prišli pozrieť aj niektorí rodičia. K tomu aj hostia zo Slovenska – riaditelia základných škôl: Mgr. Jana Klokočová zo ZŠ Klokočová-Hnúšťa, Judita Hercegová zo ZŠ Ožďany, Rastislav Bálint zo ZŠ Sama Vozára v Hrachove a Vladimír Palkovič zo ZŠ P. Dobšinského v Teplom Vrchu. Všetci spolu si pozreli pripravený program.
Na úvod sa prihovoril riaditeľ školy Pavel Marčok, a potom slovo odovzdal hosťom. V pokračovaní si prítomní mohli pozrieť program pozostávajúci z koláže recitácií, zborových piesní, folklórnych tanečných bodov, hudobného flautového čísla, ako aj súťaže v speed-cubingu, ktorá vznikla popularizáciou Rubikovej kocky. Predstavili sa tak žiaci nižších ročníkov, ako aj tí starší.
Predtým od rána žiaci mali aj športové súťaže a boli aktívni v rámci všetkých krúžkov a voľných aktivít, aké sa na petrovskej škole pestujú.