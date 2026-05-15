Počas trvania Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade, ktorý bude otvorený dnes, na stánku Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva prítomní budú zástupcovia Správy pre agrárne platby a poľnohospodárskych poradenských a odborných služieb, ktorí poľnohospodárskym výrobcom poskytnú všetky potrebné informácie týkajúce sa podpôr, programu IPARD, výziev a administratívnych postupov, vyhlásil Željko Radošević, štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva.
V rámci odborného programu budú v sálach Master centra organizované prednášky, prezentácie a panelové diskusie venované najaktuálnejším témam v poľnohospodárstve.
Osobitné miesto aj v tomto roku zaujíma Národná výstava hospodárskych zvierat, ktorá sa organizuje pod záštitou ministerstva a predstavuje jeden z najvýznamnejších segmentov veľtrhu.
Návštevníci budú mať príležitosť vidieť najkvalitnejšie jedince domáceho i zahraničného chovu hospodárskych zvierat vrátane autochtónnych plemien, ako aj najmodernejšie úspechy v oblasti živočíšnej výroby.
V Hale 1A bude organizovaná aj Výstava organických výrobkov, výrobkov s označením geografického pôvodu a remeselného piva, spolu s edukačnými dielňami a prezentáciami.