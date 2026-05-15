Žiaci a zamestnanci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka mali včera večer oslavu Dňa školy. Podujatie sa uskutočnilo v tamojšej divadelnej sále, ktorá bola primalá vzhľadom na veľký záujem obecenstva.
Oslava sa koná každoročne v polovici mája a tento termín sa viaže k spomienke na národného hrdinu Janka Čmelíka, po ktorom škola dostala meno. V programe žiaci predviedli spev, tanec, básne a scénky.
Početných hostí, rodičov a priateľov školy v mene tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne najprv privítala a pozdravila riaditeľka školy Irena Stojšićová.
„Dnes sme sa zišli, aby sme oslávili Deň školy – deň, ktorý nám pripomína, kým sme a o čo sa snažíme. Škola nie je len budovou, kde sa konajú hodiny. Je to miesto priateľstva a získavania vedomostí. Škola je priestor, kde sa formujú sny. Sme hrdí na našich žiakov, na ich úspechy a zvedavosť. Veľkú vďaku dlžíme aj našim učiteľom, ktorí formujú generácie. Ďakujeme rodičom za dôveru a podporu. Bez vás by tento spoločný úspech nebol možný. Šťastný Deň školy,“ uviedla riaditeľka Stojšićová.
Oslavu Dňa školy otvoril školský chór a orchester, po ktorých nasledovali zaujímavé vystúpenia žiakov. V mene dobrej spolupráce so školou s tanečným bodom vystúpili aj aktivisti zo SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Mnohí žiaci školy, ako aj škôlkari z PU Poletarac Stará Pazova, sú členmi detských tanečných skupín. Program trval vyše hodiny a všetci z neho mali dobrý pocit. Početné obecenstvo ani tentoraz nešetrilo svoje dlane a každý z 13 bodov programu odmenilo potleskom.
Oslavu Dňa školy ukončili spoločným vystúpením všetkých žiakov a učiteľov, ktorí sa zúčastnili ozaj bohatého programu.