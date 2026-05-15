Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová vyhlásila pre agentúru Tanjug, že vláda Srbska do konca dňa predloží maďarskej spoločnosti MOL Group konečné stanovisko v súvislosti s rokovaniami o prevzatí ruského podielu v spoločnosti NIS, pričom o tejto otázke bude predstavenstvo spoločnosti MOL rozhodovať v pondelok.
Đedovićová-Handanovićová, ktorá sa v Aténach zúčastňuje na stretnutí ministrov energetiky Srbska, Grécka, Bulharska a Severného Macedónska, uviedla, že predstavitelia vlády Srbska rokovali so zástupcami spoločnosti MOL včera aj predvčerom a že v určitých otázkach bola dosiahnutá zhoda. Dodala, že prevádzka rafinérie zostáva najdôležitejšou otázkou.
„Viedli sme intenzívne rokovania so zástupcami spoločnosti MOL Group včera aj predvčerom a v určitých otázkach sme dosiahli zhodu. Zostalo ešte niekoľko otvorených otázok a pre nás je najdôležitejšia budúca prevádzka rafinérie v Pančeve – ako zabezpečiť jej optimálne fungovanie, ktoré je významné na pokrytie trhu v Srbsku, ale aj z hľadiska vplyvu na hrubý domáci produkt, hospodársky rast a bezpečnosť dodávok. V tomto zmysle do konca dňa predložíme spoločnosti MOL naše konečné stanovisko. Podrobne sme o ňom rokovali a vymenili si názory, nie je v tom veľa prekvapení, a predstavenstvo spoločnosti MOL o tom bude rozhodovať v pondelok,“ uviedla ministerka.