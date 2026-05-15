V priestoroch Klubu poľnohospodárov sa uskutočnila dôležitá edukačno-preventívna prednáška pre seniorov, ktorú zorganizovala Miestna organizácia penzistov v Kysáči v spolupráci s Oddelením pre prevenciu Domu zdravia Nový Sad.
Prednáška bola zameraná na prevenciu rakoviny prsníka, pľúc a hrubého čreva. Odborníčky z Preventívneho strediska prítomným, vo väčšine penzistkám, priblížili účinné spôsoby, ako predchádzať týmto závažným onkologickým ochoreniam. Prítomných na prednáške a zdravotné sestry na úvod privítal predseda MOP Ján Vozár. Vo svojom príhovore vyjadril želanie, aby sa takéto užitočné edukačné prednášky pre kysáčskych seniorov konali pravidelne dvakrát do roka.
Následne odovzdal slovo zdravotným pracovníčkam z Preventívneho strediska – špecialistke odbornej zdravotnej sestre Mirele Radanovićovej a zdravotnej sestre Aleksandre Jarićovej. Prednášajúca Jarićová vo výklade zdôraznila, že zásadný význam v boji proti rakovine majú: pravidelné skríningové prehliadky u lekára, samokontrola prsníkov, primeraná fyzická aktivita prispôsobená veku a zdravá a vyvážená strava. O tému zdravia bol medzi kysáčskymi penzistami mimoriadne veľký záujem. Počas prednášky, ako aj bezprostredne po jej skončení, zdravotné sestry vykonávali preventívne merania hladiny cukru v krvi a krvného tlaku.
Čas strávený čakaním na merania seniori využili efektívne. Súbežne zrealizovali krátke zasadnutie Miestnej organizácie penzistov, na ktorom konštruktívne vyriešili aktuálne otázky týkajúce sa plánovania nadchádzajúcich výletov, kúpeľných pobytov pre členov a distribúcie balíkov solidarity, ako aj o čoskorom ukončení renovácie domu penzistov.