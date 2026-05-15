Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes otvoril Biznis samit 2026, ktorý zhromaždil predstaviteľov hospodárstva, finančného sektora, domácich aj medzinárodných investorov, ako aj početných partnerov a hostí z regiónu a Európy.
Premiér zdôraznil, že Srbsko sa dnes pozicionuje ako krajina stability, hospodárskej predvídateľnosti a zrýchleného rozvoja, pričom silné partnerstvo štátu a hospodárstva je kľúčové pre ďalší pokrok krajiny.
„Veľkým potešením je pre mňa, že dnes otvárame prvý Biznis samit v organizácii Euronews Srbija v čase, keď sú dialóg, dôvera a partnerstvo medzi štátom a hospodárstvom dôležitejšie než kedykoľvek predtým,“ uviedol predseda vlády.
Zdôraznil, že žiadna vážna rozvojová vízia nemôže byť realizovaná bez úzkej spolupráce inštitúcií, hospodárstva a finančného sektora a ocenil, že sa na jednom mieste stretli ľudia, ktorí prijímajú rozhodnutia, spúšťajú investície a vytvárajú novú ekonomickú hodnotu.
Premiér pri téme samitu Vízia, ktorá sa buduje, uviedol, že najlepšie vystihuje moment, v ktorom sa Srbsko nachádza – medzi veľkými globálnymi výzvami a historickou príležitosťou na ďalší ekonomický rast a modernizáciu.
„Pred nami sú výzvy, ale aj veľká príležitosť spoločne definovať, ako chceme, aby Srbsko a región vyzerali v nasledujúcich rokoch. Len spoločnou prácou môžeme budovať stabilný, moderný a konkurencieschopný ekonomický systém,“ povedal premiér Macut.