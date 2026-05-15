V dňoch 18. až 25. mája sa vo veľkej sále Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci uskutoční časť programu 62. ročníka Festivalu ochotníckych divadiel Vojvodiny, ktorý organizuje Zväz ochotníckej umeleckej tvorivosti Vojvodiny.
Diváci si v rámci festivalu môžu pozrieť nasledujúce predstavenia:
Pondelok 18. mája: Kultúrne centrum Kula – Sumnja
Utorok 19. mája: Divadlo Stevana Sremca z Crvenky – Illuzije
Streda 20. mája: Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca – Prisahám na vlastnú mať!
Štvrtok 21. mája: Kultúrne centrum Pećinci – Sluškinje
Pondelok 25. mája: Gymnazisti z Rumy – muzikál Porodica Adams
Vstup na všetky festivalové predstavenia je voľný.