Nevena Jovanovićová, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Srbska, sa dnes v Bratislave zúčastnila na stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny Priatelia západného Balkánu a ministrov zahraničných vecí krajín západného Balkánu.
Ako sa uvádza v oznámení, počas stretnutia sa v konštruktívnej atmosfére prerokovali aktuálne otázky súvisiace s procesom európskej integrácie regiónu s osobitným dôrazom na význam postupnej integrácie západného Balkánu do jednotlivých politík a mechanizmov Európskej únie, ako aj na posilňovanie regionálnej spolupráce a vzájomnej prepojenosti v rôznych oblastiach.
Účastníci zdôraznili, že západný Balkán predstavuje neoddeliteľnú súčasť Európy, a preto je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu procesu pristúpenia k Európskej únii, aby kandidátske krajiny postupne pocítili konkrétne prínosy integračného procesu a čo najpripravenejšie vstúpili do Únie.
Osobitná pozornosť bola venovaná aj bezpečnostnému rozmeru európskej integrácie, pričom bolo poukázané na význam užšej spolupráce súčasných a budúcich členských štátov Európskej únie pri riešení spoločných výziev.