Blížiaci sa Medzinárodný deň múzeí, ktorý sa tento rok nesie v znamení hesla Múzeá spájajúce rozdelený svet, si v Múzeu vojvodinských Slovákov pripomenuli otvorením novej výstavy súčasného umenia. Kultúrna verejnosť si tak v priestoroch tejto inštitúcie môže pozrieť samostatnú expozíciu akademického maliara Marjana Karavlu s názvom Medzi ťahmi.
Slávnostná vernisáž sa uskutočnila v piatok 15. mája v petrovskej Galérii Zuzky Medveďovej. Ako uviedla riaditeľka múzea Anna Séčová-Pintírová, organizovanie výstav v termíne tohto medzinárodného sviatku sa už v ich inštitúcii stalo tradíciou.
Marjan Karavla (1970) v Petrovci doteraz nemal samostatnú výstavu. Vlani autor oslávil aj životné jubileum – 55 rokov, tak na tejto vlne a pri tejto príležitosti chceli aj v petrovskej galérii autorovi zorganizovať výstavu. Inak petrovská verejnosť pozná tvorbu Marjana Karavlu, lebo doteraz pravidelne každé dva roky doteraz vystavoval na Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku v Galérii Zuzky Medveďovej.
O obrazoch a autorových pohnútkach a technikách v rámci cyklov tvorby sa zmienil výtvarný kritik Vladimír Valentík. Podľa neho Karavlovo prvé obdobie charakterizuje dynamická maľba, plná farieb. „Po nej prišlo ďalšie obdobie, úplný kontrapunkt, čo zrejme hovorí aj o Marjanovom vnútornom pohybe a vzťahu k umeniu, keď ten výbuch utlmil a prešiel na maliarstvo farebných plôch. Ide o geometrickú abstrakciu, úplnú redukciu na základné farby a plochy… Avšak predvlani nás umelec prekvapil a vrátil sa do prvého obdobia, zrejme bohatší o skúsenosť geometrickej abstrakcie,“ uviedol kritik.
O Karavlovi ako maliarovi a jeho učiteľovi hovoril profesor Jozef Klátik, ktorý výstavu aj otvoril.
Marjan Karavla, slovenský akademický maliar zo Starej Pazovy, predstavil v Báčskom Petrovci diela, ktoré sú výsledkom dlhodobého hľadania harmónie medzi formou a obsahom. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1995 a postgraduálne štúdium v roku 1997 u profesora Vladimíra Popoviča.
O svojej tvorbe, výtvarníckej i tej literárnej, sa na záver zmienil aj samotný autor, ktorý žije a pracuje v Starej Pazove ako odborný spolupracovník pre výtvarné umenie v Kultúrnom centre Stará Pazova a Galérii Miry Brtkovej. Vo svojej tvorbe najprv inklinoval k abstraktnému expresionizmu a novej figurácii a neskôr sa priklonil ku geometrickému minimalizmu.
V umeleckej časti programu vystúpila vokálna sólistka Anna Ilićová s programom opernej klasickej hudby a Alexandra Muchová predniesla poéziu Marjana Karavlu.
Výstava Medzi ťahmi v Galérii Zuzky Medveďovej potrvá do 15. júla.