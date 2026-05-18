V sobotu 16. mája sa konalo riadne výročné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku (MSS), ktoré zvolal predseda MSS Juraj Červenák. Zasadnutie sa uskutočnilo v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci.
Rokovací program tohto zasadnutia, okrem obvyklého privítania, zisťovania kvóra a otvorenia zasadnutia Zhromaždenia MSS, voľby overovateľov zápisnice a schválenia zápisnice z 30. riadneho výročného zasadnutia Zhromaždenia MSS, ktoré sa konalo 31. mája 2025 v Báčskom Petrovci, obsahovalo aj ďalšie body.
Matičiari takmer bez rozpravy schválili návrh 30-stranovej správy o činnosti MSS za rok 2025. Činnosť MSS v roku 2025 môžeme rozdeliť na nasledujúce oblasti pôsobenia: aktivity na úrovni ústredia MSS, činnosť orgánov MSS, činnosť matičných funkcionárov, činnosť matičných komisií, spolupráca so štátnymi orgánmi a inštitúciami v krajine, spolupráca MSS so štátnymi orgánmi a inštitúciami zo zahraničia, vydavateľská činnosť MSS, činnosť miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku, činnosť matičných predstaviteľov v NRSNM.
Ústredie MSS v roku 2025 vykonávalo administratívno-finančnú a bežnú činnosť kancelárie ústredia MSS, realizáciu schválených projektov a následné vyúčtovanie finančných prostriedkov získaných prostredníctvom projektov, prípravu a realizáciu sviatku Slovákov v Srbsku – Slovenských národných slávností 2025.
V roku 2025 boli uskutočnené dve zasadnutia Zhromaždenia MSS, a to volebné 31. mája 2025 v Báčskom Petrovci v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci za účasti 50 delegátov z 22 MOMS, a slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS 9. augusta 2025 v Báčskom Petrovci v sieni SVD počas Slovenských národných slávností.
V roku 2025 Správna rada MSS uskutočnila tri zasadnutia – 17. mája, 2. augusta a 13. decembra 2025. I predsedníctvo MSS uskutočnilo 3 zasadnutia, z toho jedno v starom zložení a dve v novom zložení. Matičná správa obsahuje aj prehľad činnosti podpredsedov MSS Zuzany Lenhartovej, Željka Čapeľu a Jarmily Pálenkášovej, tiež matičných komisií.
Matica slovenská v Srbsku v roku 2025 vydala dve publikácie: Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov 2025 a Petrovec a Ivan Križan (dotlač). Aj matičné odbory podrobne vymenovali svoju činnosť v minulom roku. V Báčke do roku 2025 pôsobilo 13 miestnych odborov, a to: Báčska Palanka, Petrovec, Bajša, Begeč, Čelarevo, Hložany, Kulpín, Kysáč, Laliť, Nový Sad, Pivnica, Selenča a Silbaš. V Banáte pôsobí 8 miestnych odborov: Aradáč, Biele Blato, Hajdušica, Jánošík, Kovačica, Padina, Pančevo – Vojlovica a Zreňanin. V Srieme pôsobia 2 miestne odbory v Ľube a Šíde. Na území Srbska, mimo Vojvodiny, pôsobia 2 miestne odbory v Belehrade a Dobanovciach. Všetci dokopy zrealizovali veľké množstvo programov a zachovávali slovenské národne povedomie.
V pokračovaní zasadnutia matičiari schválili aj finančnú správu MSS 2025 a správu Dozornej rady MSS. Potom si stanovili aj plán práce MSS s prislúchajúcimi finančnými podkladmi na rok 2026, schválili návrhy na matičné uznania za rok 2025, ktoré udelia v auguste počas SNS.
V rámci informácií, otázok a návrhov odzneli aj témy výstavby Slovenského národného domu v Novom Sade, o nastávajúcich menšinových voľbách do NRSNM, financovania Matice aj jednotlivých MOMS.
Na záver sa prihovoril a podporil matičiarov v ich práci aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Michal Pavúk, ktorý bol prítomný počas celého zasadnutia, vypočul si i problémy jednotlivých MOMS, a potom aj vo voľnejšom rozhovore podebatoval o nich.