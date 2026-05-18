Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes v Baku zúčastní na 13. Svetovom urbánnom fóre (WUF13), ktoré podľa očakávaní organizátorov privíta viac ako 41 000 účastníkov z približne 180 krajín. Na podujatí sa predstavia hlavy štátov a vlád, ministri, primátori, lídri z biznisu, akademici, ako aj zástupcovia občianskej spoločnosti.
„Pre našu krajinu je nesmierne dôležité byť súčasťou diskusií o moderných riešeniach v oblasti infraštruktúry, energetiky, dopravy a inteligentného mestského rozvoja. Iba prostredníctvom seriózneho plánovania a zodpovednej politiky totiž môžeme pokračovať v budovaní moderného a úspešného štátu,“ uviedol prezident Vučić na Instagrame.
Zároveň dodal, že počas fóra absolvuje viacero stretnutí so svetovými predstaviteľmi, zástupcami medzinárodných organizácií a firiem. Cieľom týchto rokovaní je zabezpečiť nové investície, partnerstvá a ďalšie príležitosti pre pokrok a lepšiu budúcnosť Srbska.
Prezident Vučić pricestoval do Baku včera a stretol sa s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom a následne aj s predstaviteľmi popredných tamojších spoločností.