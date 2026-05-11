Správa pre agrárne platby Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva dnes oznámila, že vypísala Prvú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o uplatnenie práva na stimuly v živočíšnej výrobe na výkrm hovädzieho dobytka, ošípaných, jahniat a kozliat na rok 2026.
Žiadosti sa podávajú odo dnes do 11. júna 2026. Podávanie prebieha elektronicky cez platformu eAgrar, resp. portál ePodsticaji.
Žiadosť sa podáva osobitne pre každý druh vykrmovaných zvierat, pričom pre ten istý druh sa podáva jedna súhrnná žiadosť.
Právo na stimuly má právnická osoba, podnikateľ a fyzická osoba – držiteľ komerčného rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom o stimuloch v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka a ktorý v Registri poľnohospodárskych gazdovstiev vykonal obnovu registrácie na aktuálny rok.
