Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová dnes vyhlásila, že rokovania s maďarskou spoločnosťou MOL o spoločnosti NIS sú zložité, ale cieľom je dosiahnutie kompromisu a požiadavky Srbska zostávajú nemenné.
„Naše požiadavky sú jasné a nemenné. Usilujeme sa o zvýšenie nášho podielu v NIS o päť percent, čo by znamenalo väčší vplyv na strategické rozhodnutia a možnosť blokovať rozhodnutia, ktoré nie sú v štátnom záujme,“ uviedla ministerka pri otvorení Belehradského energetického fóra, ktoré sa koná v Belehrade.
Ministerka zároveň zdôraznila, že čas sa nám kráti, ale že Srbsko zostáva odhodlané nájsť dlhodobé riešenie a urobí všetko tak ako doteraz, aby ochránilo záujmy našej krajiny, občanov a hospodárstva, ako aj zaistilo bezpečnosť zásobovania nášho trhu.