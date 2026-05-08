Predseda vlády Srbska Ðuro Macut v programe RTS povedal, že návrh prezidenta Srbska Aleksandra Vučića na zníženie počtu členov vlády je úplne opodstatnený.
„Mal som príležitosť diskutovať s prezidentom na túto tému – že vláda v tomto zložení s 31 ministerstvami je nepružná a komunikácia v nej je veľmi náročná. Myslím si, že operatívnosť vlády sa takýmto spôsobom možno aj spomaľuje. Ak by sme mali menší počet ministerstiev, pravdepodobne by sme boli operatívnejší,“ povedal premiér Macut a ďalej vysvetlil, že by sa tým zjednodušili administratívne postupy.
„V súčasnosti máme digitalizovaný štátny priestor, ktorý významne prispieva k rýchlejšej a lepšej efektivite práce štátnej správy, a preto by aj vláda bola v menšom rozsahu možno operatívnejšia. Existuje istá dysfunkčnosť vo fyzickom zmysle, keďže ministerstvá sú rozmiestnené po celom Belehrade a nie sú sústredené na jednom mieste, čo do istej miery celú situáciu sťažuje. Ak by sme však zracionalizovali počet ministerstiev, ale aj počet a štruktúru zamestnancov v rámci nich, pravdepodobne by sme dosiahli rovnakú, ak nie lepšiu úroveň operatívnosti,“ zdôrazňuje Macut.
Poznamenáva, že týmto spôsobom by sa niektoré procesy riešili jednoduchšie v rámci jedného ministerstva.