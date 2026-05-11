Po fakticky dvojmesačnej prestávke a vypadnutí vo štvrtom kole na prvom Masters 1000 podujatí sezóny Indian Wells sa náš najlepší tenista Novak Đoković na kurty úspešne nevrátil.
Ako vieme, po zranení a uvedenej prestávke sa Nole vrátil na Mesters 1000 podujatie v Ráme, ale vypadol už v prvom zápase, čiže v druhom kole. V prvom bol voľný, a potom ihneď podľahol Chorvátovi Dinovi Prižmićovi výsledkom 1 : 2 na sety.
Bolo to ešte v piatok a odvtedy chorvátsky hráč, ktorý si záverečný turnaj vybojoval po úspešne absolvovanej kvalifikácii, triumfoval aj v treťom kole nad Francúzom Ugom Humbertom ešte presvedčivejšie a dostal sa do osemfinále turnaja, v ktorom smeruje na Rusa Karena Khchanova.
Pre Prižmića je už tento výkon veľkým úspechom a postup do štvrtého kola, čiže do osemfinále je najlepší výkon, ktorý v kariére dosiaľ dosiahol. Fakt, že hrá stále lepšie, potvrdzuje aj jeho vydanie na predchádzajúcom Masters podujatí v Madride, kde postúpil do tretieho kola, kým sa v Ríme posunul najmenej o kolo ďalej. Jeho zápas s Khachanovom je na programe v utorok. V prvom kole teda porazil Novaka Đokovića, tretieho nasadeného. Potom Humberta (31. nasadeného) a aj Khachanov je tzv. seed hráč a je trinástym favoritom.
Z našich hráčov v konkurencii zostal Hamad Međedović, ktorý v treťom kole dnes v popoludňajšom termíne zohrá s Argentínčanom Marianom Navonem. Hamad v prvom kole eliminoval Valentina Royera z Francúzska a v druhom 27. nasadeného hráča na tomto turnaji, Brazílčana Joãa Fonsecu.
Prípadný triumf by mu v ďalšom kole priniesol zápas s ešte jedným tenistom, proti ktorému by mal objektívnu šancu vybojovať si štvrťfinále podujatia v Ríme, lebo víťaz zápasu Međedović – Navone smeruje na lepšieho zo stretnutia Mattia Bellucci (Taliansko) – Martín Landaluce (Španielsko).
Z nasadených tenistov v Ríme vypadli aj štvrtý Félix Auger-Aliassime, piaty Ben Shelton a šiesty Alex de Minaur. Zaujímavo, všetci rovnako ako aj Novak, neúspešní boli v druhom kole. Eliminovaní boli aj ďalší favoriti, takže v konkurencii z tých najväčších mien zostali dvaja najvyššie nasadení, Jannik Sinner a Alexander Zverev, tiež Daniil Medvedev a Lorenzo Musetti.
WTA časť turnaja
V ženskej konkurencii vypadla v treťom kole Aryna Sabalenka, ako prvá favoritka, keďže neuspela proti Sorane Cîrsteaovej z Rumunska, 26. favoritke.
Inak Italian Open 2026, čiže ATP a WTA Masters v Ríme je 83. ročníkom tohto turnaja. Podujatie vyvrcholí 17. mája a zároveň je posledným Mastersom pred druhým Grand Slam turnajom sezóny, Roland Garros v Paríži, ktorý sa tohto roku bude hrať už od 18. mája, lebo odštartuje kvalifikáciou.
Muži pre RG vystúpia ešte v Ženeve na ATP 250 a v Hamburgu na ATP 500, zatiaľ čo tenistky ešte v kalendári majú podujatia WTA 500 Strasbourg a WTA 250 Rabat.