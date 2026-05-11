Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva – Správa pre agrárne platby zverejnila bodovaciu listinu podaných žiadostí o schválenie projektov v rámci štvrtej verejnej výzvy na podávanie žiadostí o IPARD stimuly v rámci Opatrenia 1 – investície do fyzického majetku poľnohospodárskych podnikov v rámci programu IPARD III. Predmetom výzvy boli investície do fyzického majetku a oprávnené náklady na zakladanie a obnovu produkčných ovocných sadov, ako aj zakladanie nových materských sadov vyšších fytosanitárnych kategórií sadivového materiálu ovocia.
Postup bodovania a zostavenia poradia žiadostí o schválenie projektov bol vykonaný po preverení splnenia formálnych podmienok a ukončení konaní týkajúcich sa zamietnutých žiadostí.
Žiadateľ má právo podať námietku voči svojmu umiestneniu na bodovacej listine v lehote 15 dní odo dňa jej zverejnenia na oficiálnej internetovej stránke Správy pre agrárne platby, teda do 29. mája.
O námietkach rozhoduje Správa a po ukončení procesu rozhodovania o námietkach bude na oficiálnej internetovej stránke Správy pre agrárne platby zverejnený konečný rebríček žiadostí o schválenie projektov.