Folklórno-divadelné predstavenie Miesto na zemi – Obrazy z Dolnej zeme v podaní UFS Mladosť z Banskej Bystrice sa aktuálne predstavuje v rámci turné po Srbsku pod záštitou JE Michala Pavúka, veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade. Predstavenie hovorí o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto v multietnickej Dolnej zemi (v dnešnom Srbsku, Maďarsku, Rumunsku a Chorvátsku).
Belehradské publikum si ho najprv pozrelo v piatok 8. mája v priestoroch Teátru Vuk, kde bol prítomný aj veľvyslanec Michal Pavúk, ktorý sa aj prihovoril publiku. V Starej Pazove sa predstavenie uskutočnilo včera večer v divadelnej sále.
Predstavenie, ktoré sa hrá už niekoľko sezón, zanecháva silné emócie. Diváci v Starej Pazove ocenili kombináciu tanca, hudby, divadelných prvkov a vizuálnych projekcií na vysokej úrovni a dali to najavo tým najlepším spôsobom – ováciami vstoje.
Po predstavení nám Martin Urban, umelecký vedúci a choreograf UFS Mladosť z Banskej Bystrice, povedal, že súbor je reprezentantom Univerzity Mateja Bela a na svojom turné spolupracuje s viacerými tunajšími spolkami.
„Na predstavení v Starej Pazove sme mohli spolupracovať práve s domácim FS Klasy pod vedením Zlatka Rumana, s ktorým máme dlhodobú a veľmi pozitívnu spoluprácu. Už v minulosti, keď režisérom Krajanskej nedele bol Jaroslav Ševčík, sme spolupracovali s Klasmi pri príprave práve tohto veľkolepého programu pre Folklórne slávnosti v Podpoľanoch na Detve. Naša spolupráca trvá viac ako 25 rokov a možnosť prísť hrať do Starej Pazovy bola pre nás obrovskou príležitosťou a zároveň aj výzvou. Práve preto, že sme vedeli, že po pazovsky sa nespieva a netancuje tak jednoducho, ako si to predstavujeme,“ povedal Martin Urban.
Na pazovskom javisku spolu s hosťami zo Slovenska vystúpili aj členovia FS Klasy a známy harmonikár Vladimír Žolnaj. V takejto podobe bolo predstavenie uvedené úplne po prvý raz.
Inscenácia umelecky spracúva osudy Slovákov, ktorí sa v 18. storočí sťahovali na juh do vtedajšej Dolnej zeme, a prináša emotívne príbehy o migrácii, identite a neľahkých rozhodnutiach. Námet, scenár a texty podpísali Martin Urban a Katarína Mosnáková-Bagľašová, kým réžiu mal na starosti Martin Urban. Asistentkou réžie je Tatiana Urbanová.
Choreografie mali na starosti Martin Urban, Tatiana Urbanová, Lucia Bieliková, Katarína Mosnáková-Bagľašová a Matúš Druga.