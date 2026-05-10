Vo Vojlovici sa včera uskutočnila oslava polstoročnice založenia Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan. Jubileum prilákalo početných návštevníkov, ktorí si prišli pripomenúť bohatú tradíciu a kultúrne dedičstvo vojlovických Slovákov.
Rok 1975 sa stal významným míľnikom pre Slovákov vo Vojlovici, keď vznikol spolok Detvan, ktorý už päť desaťročí zachováva slovenskú identitu, jazyk a tradície predkov. Pri príležitosti jubilea pripravili členovia spolku bohatý kultúrno-umelecký program, do ktorého sa zapojili folkloristi, mužská a ženská spevácka skupina a ľudový orchester.
Počas dvojhodinového programu zaznelo množstvo slovenských ľudových piesní. Diváci si spolu s účinkujúcimi zaspievali známe melódie a odmenili vystúpenia veľkým potleskom.
Do programu sa zapojili aj hostia zo Slovenskej republiky. Na javisku sa predstavil folklórny súbor Vatra z Tlmáč, ktorý patrí medzi najstaršie folklórne telesá v regióne Tekova.
Na záver programu sa prítomným prihovoril Miroslav Oravec, predseda spolku Detvan. Vo svojom prejave poďakoval všetkým účinkujúcim, návštevníkom i hosťom. Pri tejto príležitosti si predstavitelia súborov vymenili aj darčeky ako symbol úspešného priateľstva a spolupráce.