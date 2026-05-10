Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci bolo v sobotu 9. mája hostiteľom republikovej súťaže zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry 2026.
O titul najlepšieho slovenčinára sa uchádzalo 35 žiakov z troch škôl, v ktorých sa vyučuje po slovensky, a to: z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, z Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a zo Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade.
Riaditeľka Daniela Marková privítala prítomných a popriala im veľa úspechov. Žiaci dosiahli vynikajúce výsledky a prvé miesto v kategórii prvákov obsadila Martina Sklabinská, z druhákov si 1. miesto vyslúžil Rastislav Vrška, z tretiakov bola najúspešnejšia Ksenija Vujačićová a v kategórii štvrtákov Abigail Marta Eliášová.
Komisia (Dr. Anna Makišová, predsedníčka, PaedDr. Svetlana Zolňanová, Mária Andrášiková a Tatiana Naďová) vyjadrili spokojnosť s jazykovou úrovňou a preukázanými poznatkami a, samozrejme, mladým slovenčinárom vďaku za ich úsilie a záujem o zachovávanie materinského jazyka osobné zdokonaľovanie sa v slovenčine, keďže sa čoraz častejšie stretávame s nezáujmom o materinský jazyk. K úspechu žiakov prispeli aj ich učiteľky: Tatiana Bovdišová, Milina Struháriková, Marta Pavčoková a Annamária Boldocká-Grbićová.
Pätnásť ocenených žiakov získalo za odmenu pobyty na študijných dielňach v Bratislave a Banskej Bystrici v organizácii Ministerstva školstva SR. Príležitostný program na podujatí predviedli recitátorka Ksenija Vujačićová a flautistka Lucia Beličková s pedagogickým dozorom Borisa Relotu a Zvonimíra Pudelku.
