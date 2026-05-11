Európska komisárka pre rozšírenie Marta Kosová dnes vyhlásila, že Európska únia neprijala formálne rozhodnutie o zmrazení prostriedkov pre Srbsko z Plánu rastu pre západný Balkán a dodala, že sa neustále preveruje, či kandidátske krajiny spĺňajú stanovené kritériá.
„Teraz neustále kontrolujeme, či všetky štáty, ktoré dostávajú peniaze z Plánu rastu, spĺňajú kritériá,“ uviedla Kosová pri odpovedi na otázky novinárov pred začiatkom neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ a západného Balkánu v Bruseli. Zároveň vyjadrila nádej, že Srbsko tieto kritériá splní, aby mohlo získať finančné prostriedky.
Dodala tiež, že od prijatia justičných dodatkov pred niekoľkými mesiacmi neprišlo k žiadnym platbám, avšak formálne rozhodnutie o zastavení vyplácania prijaté nebolo.