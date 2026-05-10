Medzi mimoriadne úspešných kovačických športovcov sa v posledných rokoch vďaka vynikajúcim výsledkom zaradil aj Janko Svetlík, študent na Fakulte športu a telesnej výchovy v Belehrade, ktorý súťaží v oblasti powerliftingu.
V minulosti sa aktívne zaoberal atletikou, presnejšie behom, a zúčastňoval sa v rôznych pretekoch. Počas silových tréningov ho prilákal powerlifting a začal sa vážnejšie venovať tomuto športu, ktorý pozostáva zo vzpierania s cieľom zdvihnúť činku a má tri disciplíny: drep, tlak na lavičke (benchpress) a tzv. mŕtvy ťah. Janko Svetlík sa ako člen pančevského Dinama vďaka intenzívnym tréningom v roku 2024 stal juniorským víťazom Srbska v powerliftingu v hmotnostnej kategórii do 105 kg.
V súčasnosti Svetlík trénuje pod vedením Dušana Nikolića a Filipa Vlajića a v roku 2026 sa už zúčastnil v troch súťažných podujatiach. Najprv to bola pokrajinská súťaž v marci v Sombore, kde v kategórii tlak na lavičke zdvihnutím 160 kg získal 1. miesto v juniorskej kategórii.
V apríli 2026 na pokrajinskej súťaži v Báčskej Palanke Svetlík dosiahol vynikajúce výsledky, ktorými postavil aj nové rekordy: 290 kg v drepe, 160 kg v tlaku na lavičke a impresívnych 330 kg v mŕtvom ťahu.
Nasledovali republikové majstrovstvá v powerliftingu v Kanjiži dňa 26. apríla, kde Janko Svetlík spomedzi 200 účastníkov znovu vynikal a prekonal aj dovtedajšie vlastné rekordy. Dosiahol nasledujúce výsledky: 290 kg v drepe, 162,5 kg v tlaku na lavičke a takmer neuveriteľných 335 kg v mŕtvom ťahu.
Ako on sám hovorí, k týmto vynikajúcim výsledkom sa dopracoval intenzívnym tréningom, športovou úpornosťou a vytrvalosťou, pričom, samozrejme, dbal aj na správnu výživu.
V nasledujúcich mesiacoch mladý powerlifter z Kovačice sa bude pripravovať na ďalšie súťaže, ktoré budú prebiehať v jesennom období. Pokúsi sa dosiahnuť nové úspechy a možno znovu prekonať aj niektoré rekordy.