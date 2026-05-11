Prezident Srbska Aleksandar Vučić privítal dnes podtajomníčku pre verejnú diplomaciu amerického Ministerstva zahraničných vecí Sarah Rogersovú.
Ako uviedol na sociálnej sieti Instagram, rozhovor bol zameraný na ďalšie zlepšovanie spolupráce medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. „Obzvlášť nás teší potvrdená účasť USA na špecializovanej medzinárodnej výstave EXPO 2027 v Belehrade, čo predstavuje veľké uznanie pre Srbsko a potvrdenie reputácie, ktorú si naša krajina vybudovala na medzinárodnej scéne. EXPO 2027 bude najväčším medzinárodným podujatím v moderných dejinách Srbska a príležitosťou predstaviť svetu modernú, úspešnú a otvorenú krajinu, pripravenú ďalej rozvíjať partnerstvá a posilňovať svoju ekonomickú a politickú pozíciu. Verím, že Belehrad počas EXPO 2027 vyšle silný obraz Srbska ako štátu stability, rozvoja a nových možností,“ uviedol prezident.
Ďalej zdôraznil, že si tento rok pripomíname aj 145. výročie vzťahov medzi Srbskom a Spojenými štátmi, čo predstavuje dôležitý základ na ďalšie posilňovanie partnerstva a politického dialógu.
„Hospodárska spolupráca našich krajín naďalej rastie, pričom v Srbsku investuje čoraz viac amerických spoločností, najmä v oblastiach infraštruktúry, energetiky a nových technológií. Zároveň rastie aj obchodná výmena, čo potvrdzuje, že Srbsko sa stáva čoraz významnejším partnerom USA v regióne. Srbsko zostáva otvorené pre ďalšiu spoluprácu s americkými partnermi, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a nových investícií, s cieľom naďalej budovať moderné, stabilné a ekonomicky silné Srbsko,“ uzavrel.