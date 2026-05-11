V piatu nedeľu po Veľkej noci v kovačickom chráme Božom sa uskutočnila slávnosť konfirmácia. Svoju krstnú zmluvu potvrdilo 35 konfirmandov – 17 chlapcov a 18 dievčat za prítomnosti početných veriacich a predovšetkým rodičov, krstných rodičov, starých rodičov a príbuzných.
Konfirmáciu vykonal zborový farár Martin Bajza a slávnostnú atmosféru umocnili modlitby, spev cirkevných piesní a príhovor zborového dozorcu Jozefa Hriešika, ktorý konfirmandom poprial veľa Božieho požehnania, zdravia a úspechov na ďalšej životnej ceste.
Pre konfirmandov i ich rodiny bol tento deň výnimočnou a nezabudnuteľnou udalosťou a aby tento deň bol v ich živote výnimočný, prispeli aj kantori Pavel Tomáš, ktorý s konfirmandi aj nacvičil piesne, a Ján Dišpiter, ako aj katechétky, ktoré ich spoločne so zborovým farárom pripravovali na túto udalosť, a to Daniela Sućová a Lea Cicková, ako aj ich učiteľka náboženstva Ingrid Tomečeková.