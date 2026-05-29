Na 14. zasadnutí aktuálneho zloženia Zhromaždenia obce Kovačica, ktoré sa konalo dnes, mali výborníci na programe 9 rokovacích bodov. Zasadnutie viedol predseda ZO Kovačica Jaroslav Hrubík.
Prvý bod sa týkal návrhu Programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy na území Obce Kovačica na rok 2026. Predmetom rokovania boli aj zmeny v Programe práce VP RTV Obce Kovačica, správa o činnosti obecného ombudsmana, ako aj správy o činnosti a finančné správy Turistickej organizácie Obce Kovačica a Obecnej knižnice.
Na zasadnutí bol schválený návrh rozhodnutia o vymenovaní nového predsedu Správnej rady Galérie insitného umenia, ktorým sa stal Miroslav Kotváš, a za nového člena Komisie pre analýzu práce Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax bol vymenovaný Damir Benka.