S cieľom zabezpečiť nehatené ukladanie záhradného odpadu počas prebiehajúceho čistenia skládky pri Poľovníckom dome v Kysáči bol s pomocou ťažkej mechanizácie a súkromnej firmy vyčistený vstupný priestor a časť skládky.
V záujme udržania poriadku a nehateného odvozu odpadu z Miestneho spoločenstva Kysáč apelujú na občanov, aby záhradný odpad ukladali výlučne na vyčistené a určené miesto skládky. Vstupný priestor nesmie byť blokovaný, aby mohla mechanizácia bez problémov vykonávať práce. Na bežný a ostatný odpad sú určené kontajnery JKP Čistoća, informujú z MS Kysáč.