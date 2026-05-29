Podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačić a riaditeľ polície Dragan Vasiljević sa dnes stretli s predsedom vlády Srbska Đurom Macutom, aby spoločne prerokovali aktuálnu bezpečnostnú situáciu v krajine.
Na stretnutí analyzovali doterajšie dosiahnuté výsledky práce polície, kľúčové bezpečnostné výzvy, stabilitu verejného poriadku a pokoja, ako aj operatívne plány v boji proti organizovanému zločinu, uvádza sa vo vyhlásení Ministerstva vnútra. Osobitne vyzdvihli dôležitosť nepretržitej koordinácie všetkých bezpečnostných zložiek v záujme zachovania stability a ochrany občanov.