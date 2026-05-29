Prezident Srbska Aleksandar Vučić navštívil v posledný deň svojho pobytu v Číne Múzeum prvého kongresu Komunistickej strany Číny v Šanghaji a stretol sa s vysokými predstaviteľmi Komunistickej strany. Prezident rokoval so zástupcami niektorých z najvýznamnejších čínskych a popredných globálnych spoločností a uviedol, že Srbsko bude pokračovať v investíciách do modernizácie, nových technológií a vedomostí.
Na záver viacdňovej oficiálnej návštevy Číny vyhlásil, že je hrdý na všetko, čo Srbsko za predchádzajúcich päť dní dosiahlo, a uviedol, že počas svojej doteraz najdlhšej bilaterálnej návštevy absolvoval rozhovory s predstaviteľmi 29 čínskych spoločností.
Zdôraznil, že pociťuje obrovskú česť a hrdosť za všetko, čo hostitelia pripravili pre neho a štátnu delegáciu, a že im je nekonečne vďačný. Zároveň avizoval nové potenciálne investície v Srbsku v hodnote stoviek miliónov eur.
„Počkám, kým túto našu prácu dokončíme. Verím, že veľa vecí dotiahneme do konca júna a v júli,“ vyhlásil Vučić vo svojom príhovore zo Šanghaja na záver päťdňovej oficiálnej návštevy Číny.