Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejňuje tematickú dotačnú výzvu pod názvom Výskum, dokumentácia a digitálne sprístupňovanie života a kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2026 pre oblasť Vzdelávanie, veda a výskum.
Termín na predkladanie žiadostí je do 10. 6. 2026 (12.00 SEČ).
Ako sa uvádza vo výzve, jeden žiadateľ (subjekt) môže podať iba jednu žiadosť.
Žiadosti, ktorých účelom je údržba, kúpa, výstavba, prístavba, nadstavba, rekonštrukcia nie je možné v tejto výzve podať.
Výzva je zameraná na realizáciu projektov výskumu, dokumentácie, spracovania a sprístupňovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. Súčasťou projektu môže byť aj nadobudnutie (akvizícia) dokumentov, archívnych materiálov alebo iných prameňov z krajanského prostredia, pokiaľ je to preukázateľne nevyhnutné na realizáciu výskumu, ich odborné spracovanie, digitalizáciu a následné sprístupnenie.