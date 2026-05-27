Podľa prieskumu Eurostatu v roku 2025 predstavoval skutočný týždenný pracovný čas zamestnancov v EÚ vo veku 20 až 64 rokov (na plný aj čiastočný úväzok v ich hlavnom zamestnaní) v priemere 35,9 hodiny, čo je pokles oproti 36,9 hodiny v roku 2015.
Pokiaľ ide o krajiny EÚ, najdlhší pracovný týždeň zaznamenali v Grécku (39,6 hodiny), Bulharsku a Poľsku (v oboch 38,7) a v Litve (38,4). Naopak, najkratší pracovný týždeň malo Holandsko (31,9 hodiny), za ktorým nasledovalo Dánsko a Nemecko (po 33,9) a Rakúsko (34,0).
Medzi profesie s najdlhším pracovným týždňom v EÚ patrili kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (42,0 odpracovaných hodín), zákonodarcovia, riadiaci pracovníci a manažéri (40,6) a príslušníci ozbrojených síl (39,4). Najkratší pracovný týždeň bol zaznamenaný u pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov (31,8), administratívnych pracovníkov (34,0) a pracovníkov v službách a obchode (34,5).
Keď ide o našu krajinu, podľa dostupných údajov týždenný pracovný čas predstavoval 40,6 hodiny. V regióne pracovali o niečo viac zamestnanci v Bosne a Hercegovine (40,9 hodiny) a celkovo najviac v Turecku (42,2 hodiny).