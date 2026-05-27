Tohtoročná kovačická Gulašiáda sa usporiadala dňa 24. mája v priestore Športovo-rekreačného strediska Slávia a prilákala početných milovníkov gastronómie nielen z Kovačice, ale aj z Padiny, Vojlovice a zo Starej Pazovy. Organizátormi podujatia, ktoré je súčasťou programu tunajších májových osláv, sú veteráni Futbalového klubu Slávia 1933 Kovačica.
„Toto je už piata Gulašiáda, ktorú sme zorganizovali v rámci programu osláv s podporou Miestneho spoločenstva a Obce Kovačica. Snažili sme sa, aby sa toto podujatie stalo tradičným a zdá sa, že občania majú oň záujem. Pre daždivé počasie sme dátum tohtoročnej akcie museli posunúť o týždeň neskoršie, čo vplývalo na zmenšenie počtu súťažných skupín, ale predsa sa dnes zúčastnil pekný počet občanov,“ povedal v mene organizátorov Stanislav Dudáš, predstaviteľ veteránov FK Slávia 1933 Kovačica.
V súťažnej konkurencii bolo 19 skupín, ktoré varili bravčový guláš v kotlíkoch. Pripravené jedlá ochutnávala a hodnotila trojčlenná kuchárska komisia v zložení Velimir Đorđević, Goran Ivanišević a Milan Nestorov.
Podľa ich hodnotenia, najlepší guláš tentoraz uvarila domáca skupina Vesela mašina, druhú cenu získali Pazovské slížiky a tretie miesto obsadili Susedovci z Padiny. Okrem víťazných pohárov najúspešnejší kuchári ako odmenu dostali aj nové 13-, 10- a 8-litrové kotlíky.
Vyhlásenie víťazov a udeľovanie odmien prebiehalo v nedávno vynovenej sieni v zadnej časti budovy ŠRC Slávia. Podľa slov Stanislava Dudáša tento priestor je teraz adekvátny na usporiadanie rôznych podujatí a posedení s hosťami.
Návštevníci Gulašiády si tiež mohli objednať hovädzí guláš, ktorý vo veľkom kotle varil Ján Marko. Po ukončení súťažnej časti podujatia účastníci pokračovali v kamarátení pri hudbe, o ktorú sa postaral Pavel Ďuriš.