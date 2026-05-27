Na práve ukončenom 62. Festivale ochotníckych divadelných súborov Vojvodiny, ktoré prebiehalo v Báčskej Palanke a v Báčskom Petrovci, včera večer sumarizovali predstavenia, ktoré tam účinkovali. Medzi nimi vynikla inscenácia Prisahám na vlastnú mať! Divadla VHV z Báčskeho Petrovca.
Toto predstavenie bolo vyhlásené za najlepšie predstavenie na tomto festivale a ako také za 1. miesto získalo Zlatú plaketu Zväzu umeleckej tvorivosti amatérov Vojvodiny.
Okrem toho predstavenie sa ovenčilo aj ďalšími cenami. Simona Sýkorová získala Cenu za najlepšiu epizódnu úlohu, Ján Sklenár Cenu za najlepšie herecké stvárnenie (hlavnú postavu), Zvonimír Pudelka Cenu za najlepšiu scénografiu, Jaroslav Zima Cenu za najlepšiu originálnu hudbu a Svetlana Gašková Cenu za najlepšiu réžiu.
Týmto spôsobom petrovské Divadlo VHV s uvedeným predstavením získalo možnosť súťažiť aj na republikovej súťaži v Kule v júni a predstavovať petrovské prostredie, v ktorom divadelná tradícia pretrváva presne 160 rokov.