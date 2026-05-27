V rámci prezentácií o cudzích krajinách privítali včera v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne hosťa Regana Obenga z Ghany.
Žiaci 7. a triedy pripravili prezentáciu pod vedením učiteľov Dušana Petráša a Jarmily Marčetovej. Atmosféru podujatia obohatila výstava s motívmi Ghany, ktorú pripravila učiteľka výtvarnej kultúry Verica Tanackovićová.
Žiaci mali možnosť spoznať pamiatky, flóru, faunu, kultúru a históriu tohto afrického štátu. Svoje novonadobudnuté poznatky si následne overili vo vedomostnom kvíze. V komunikácii s hosťom z Ghany výrazne pomohla žiačka Petra Šúšerská, ktorá mala úlohu prekladateľky z angličtiny.