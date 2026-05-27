Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes v Ťia-singu vyhlásil, že výroba robotov v Srbsku sa začne medzi 10. a 20. júlom a bude prebiehať v troch fázach. Uviedol tiež, že o dva mesiace bude Srbsko disponovať humanoidnými robotmi, čo podľa jeho slov nebude mať nikto iný v Európe.
Počas štvrtého dňa oficiálnej návštevy Číny uviedol, že v Ťia-singu boli podpísané zmluvy, ktoré predpokladajú nové investície do Srbska vo výške 953 miliónov eur. Dodal, že tieto investície smerujú do rôznych miest – od Nišu, Nového Sadu, Zreňaninu až po Šabac, Ćupriju a Inđiju.
„To, čo sme dnes videli, zažili a dosiahli, je presne to, prečo robíme túto prácu a prečo tak tvrdo pracujeme. Chcem sa poďakovať našim tímom a ľuďom, ktorí usilovne a neúnavne pracovali, aby sme to dnes všetko dosiahli. Verím, že v nasledujúcom období budeme hovoriť o ešte väčšom počte investorov. Doteraz sme absolvovali 18 stretnutí s podnikateľmi, zajtra ich bude ďalších päť, spolu teda 23. Všetci, predovšetkým po priateľských slovách prezidenta Si Ťin-pchinga, chcú prísť do Srbska a chcú investovať v našej krajine,“ uzavrel prezident Vučić.