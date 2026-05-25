Prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić sa dnes stretol s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom.
„Na úvod Vám chcem zablahoželať k realizácii pätnásteho päťročného plánu a zároveň Vás chcem informovať, že od Vašej prvej návštevy Srbska v roku 2016 a Vašej historickej návštevy v roku 2024 Srbsko výrazne pokročilo. Ďakujem Vám za to, že čínske spoločnosti a čínske podniky k tomu naplno prispievajú. Dnes v našej krajine pracuje takmer štyridsaťtisíc ľudí v čínskych spoločnostiach a štyri zo šiestich najväčších exportných podnikov v našej krajine pochádzajú z Čínskej ľudovej republiky,“ napísal Vučić.
Počas stretnutia čínsky prezident vyznamenal prezidenta Vučića Radom priateľstva, ktorý predstavuje najvyššie štátne vyznamenanie Čínskej ľudovej republiky udeľované zahraničným občanom.