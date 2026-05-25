Olympiacos je basketbalovým šampiónom Európy. Grécky celok v búrlivej atmosfére v Aténach v nedeľu porazil Real Madrid výsledkom 92 : 85 a získal štvrtý titul v Eurolige vo svojej bohatej histórii.
Výborný úvod stretnutia pre španielsky tím režíroval fantastický Trey Lyles, ktorý bol v celom prvom polčase nezastaviteľný. Zverenci trénera Sergia Scariola na začiatku druhej štvrtiny mali až desaťbodový náskok, no Pirejčania ho do polčasovej prestávky pomaly sťahovali – až ho úplne zmazali. Prebudil sa Evan Fournier, bývalý dlhoročný hráč v NBA lige, ktorý niekoľkými skvelými ťahmi vrátil červeno-bielych do hry a následne im pred prestávkou zabezpečil obrat a vedenie.
Fanúšikovia Olympiacosu si v pokračovaní zápasu možno mysleli, že ich miláčikovia pridajú plyn a úplne zlomia odpor oslabeného Realu, no najúspešnejší klub Európy sa nevzdával. Mario Hezonja a Andres Feliz priniesli sériou 10 : 0 španielskemu celku nový náskok, ktorý si dokázali udržať až do vstupu do záverečnej štvrtiny.
V nej po košoch Vezenkova znovu viedol Olympiakos, no vyrovnaný stav trval až do samého konca. Španieli ukradli loptu po zle rozohranom aute Aleca Petersa, avšak rozhodca odpískal faul Facundovi Campazzovi. To bol asi kľúčový moment, pretože Thomas Walkup minútu a 17 sekúnd pred koncom premenil obidva trestné hody a zabezpečil Grékom rozhodujúci náskok.
Významným prínosom prispel aj Tyrique Jones a Real v závere nedokázal trafiť absolútne nič. Zdalo sa vtedy, že je po všetkom, no nezničiteľný Real sa nevzdal. Chyby vedúceho tímu, trojka Lylesa, faul pri strele za tri body – všetko to poznačilo obdobie zhruba 20 sekúnd pred koncom finále.
Hráči Realu úmyselne nepremenili svoje trestné hody, aby mal po dvoch útočných doskokoch Feliz strelu na vyrovnanie. Vtedy mal Real šancu za asi päť sekúnd dohoniť osembodové manko, prehrával 80 : 88, ale sa vrátil na 85 : 88, ale práve nepresná strela Feliza spečatila osud finále.
Tak Kráľovský klub padol v Aténach, a to na mieste, ktoré fanúšikovia Olympiakosu inak nenávidia, keďže sa turnaj Final Four hral v hale, ktorá patrí ich najväčšiemu rivalovi – celku Panathiniakos.
Najefektívnejším hráčom víťazného tímu vo finále bol Fournier s 20 bodmi. Dvojciferní boli aj Peters, Vezenkov a Walkup. Dôležitú úlohu zohral Milutinov s ôsmimi bodmi a ôsmimi doskokmi. V porazenom tíme vynikal Lyles s 24 bodmi, výborný bol aj Hezonja a Feliz nazbieral 13 bodov, no asi sa mu dlho bude snívať o nepremenenej strele, ktorá spečatila všetky nádeje na oslavu jeho klubu.
Olympiacos, ktorý skončil po základnej časti na prvom mieste, napokon po ôsmich neúspešných pokusoch korunoval skvelú sezónu tým najcennejším kovom. Je to zaujímavá kuriozita, keďže v predchádzajúcich sezónach klub, ktorý finišoval ako prvý po ligovej fáze, nedokázal triumfovať na F4. Tentoraz pre Olympiacos po regulárnej fáze nasledovalo presvedčivé víťazstvo nad Monacom vo štvrťfinále (3 : 0), a potom aj perfektný záverečný turnaj.
V semifinále grécky celok výsledkom 79 : 61 porazil Fenerbahce, kým v stretnutí španielskych tímov Real eliminoval Valenciu. Olympiacos získal svoj štvrtý európsky titul, prvý od roku 2013, keď taktiež zdolal Real.
Na večnej listine sa odpútali od Splitu, Rigas ASK a Olimpie Miláno a osamostatnili sa na šiestom mieste najúspešnejších klubov histórie.
Vylepšili si aj bilanciu vo finále, kde majú popri šiestich prehrách teraz už štyri výhry. Stále je najúspešnejší Real Madrid s jedenástimi titulmi, nasleduje CSKA Moskva, potom ešte aj Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv a pred Olympiacososm ešte talianske Varese.