V sobotu 23. mája bolo v Dome kultúry v Pivnici uvedené divadelné predstavenie Snehuľka zo skrine, ktoré vzniklo podľa rozprávky Snehulkova párty autorky Eleny Hložanovej. Text napísala v rámci seminára Píšeš? Píšem! a predstavenie bolo pripravené ako pocta jej pamiatke pri príležitosti 10. výročia jej úmrtia. Ide totiž aj o najproduktívnejšiu autorku v rámci festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov – DIDA.
Úpravu textu pripravil prof. Mgr. art. Ľuboslav Majera, ktorý sa spolu s Oľgou Ćosićovou podpísal aj pod réžiu predstavenia. Majera mal na starosti aj scénografiu a svetlo, zatiaľ čo sa na kostýmoch okrem neho podieľali aj Oľga Ćosićová, Katica Merníková a Maja Božovićová-Bažíková. Hudbu pripravila Emina Čásarová a technickú skupinu tvorili Janko Brňa, Kvetoslava Imreková-Šusterová, Jaroslav Šimon a Jaroslav Bažík.
Ide o hru pre deti, v ktorej sa rozprávkový svet spája s viacerými morálnymi posolstvami. Príbeh prináša myšlienku obetavosti detí voči rodičom, možnosti meniť sa k lepšiemu, ale aj presvedčenie, že láska aj hory prenáša. V centre deja sú tri dcéry – Zlatuška, Maruška a Katuška, ktoré chcú pomôcť svojmu otcovi, kráľovi, trápiacemu problémami so spánkom. Hľadajú pre neho najlepší liek – rozprávku, ktorá by mu pomohla zaspať.
Predstavenie trvalo 30 minút a bolo ladené ako detská hra na rozprávku. V jednotlivých úlohách sa predstavili deti, ktoré stvárnili rozprávača, Snehuľku, kráľa, kráľovnú, princeznú, princa, kuchárky, ale aj postavy s príznačnými menami.
V predstavení účinkovali Emina Čásarová, Viktória Sabová, Filip Danko, Dajana Brňová, Štefánia Sabová, Darko Majerský, Leona Blatnická, Valéria Valentíková, Magdaléna Šusterová, Ines Valentíková, Marína Chrčeková, Katarína Zarlová, Katarína Chrčeková, Monika Šusterová, Anna Júlia Marčeková, Nina Merníková, Lea Majerská a Lucia Merníková.