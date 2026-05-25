Pred Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Pivnica v sobotu 23. mája zvalili máj. Ide o tradičné podujatie, ktoré členovia spolku organizujú už dlhšie roky a ktoré aj tentoraz prilákalo viacerých návštevníkov, najmä deti.
V predvečerných hodinách sa na nádvorí spolku začala veselica, po ktorej nasledovalo samotné váľanie mája. Najväčší záujem oň mali práve najmladší účastníci – takmer každé dieťa si z mája odtrhlo stužku, ručníček, váľaničku alebo inú ozdobu. Mnohé deti, ale aj starší návštevníci prišli oblečení v tradičnom odeve, čím podujatie získalo ešte výraznejší ľudový ráz.
O dobrú náladu sa postarali pivnickí muzikanti Štefan Chrček, Janko Rajčan a Štefan Blatnický. Návštevníci si mohli zatancovať, zaspievať a členovia spolku pre nich pripravili aj občerstvenie – pljeskavice.
Tohtoročné váľanie mája malo aj symbolický rozmer, keďže sa uskutočnilo práve v deň, keď si SKUS Pivnica pripomínal 61. výročie svojho pôsobenia. Dňa 23. mája 1965 totiž vtedajší súboranti mali svoj prvý verejný výstup, čím sa začala dlhá cesta spolku, ktorý dodnes udržiava ľudové tradície v Pivnici.