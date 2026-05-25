Dni Petrovca 2026 v Báčskom Petrovci pokračovali v sobotu od rána rôznorodými jarmočnými a spoločenskými aktivitami.
Námestie slobody a Ulica maršala Tita sa od rána zaplnili. Konal sa tu stánkový predaj a prezentácia činnosti spolkov a združení.
Vedľa na dvore Spolku petrovských žien rozvoniavala svadobná kapusta, spolkárky a spolkári ju k odpredaju pripravili za dva kotly. Vnútri sa ženy zvŕtali aj pri predaji najprv vystavených tort rôznych chutí, ktoré napiekli miestne tortárky: Drahotína Arňašová, Mária Drieňovská, Anna Slavková, Alenka Makanová, Jarmila Čiepová, Mária Gajdobranská a Terézia Opavská; spolu až 23.
Predajná výstava kvetín, sadeníc a kríkov v Parku Mateja Čániho bola skromná. V Združení drobnochovateľov vo vedľajšej Ulici chmeľovej bola predajná výstava a burza drobných zvierat. K tomu uvarili a predávali aj králičí paprikáš.
Po vztýčení vlajok na ozajstné poludnie v parku oproti budovy Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, bolo aj slávnostné otvorenie jarmoku a nasledoval kultúrno-umelecký program, v ktorom vystupovali miestni speváci a tanečníci od najmenších škôlkarov, po školákov a spolkárov. Na záver dňa koncertovali i Andrea Stanivuková a Boris Gabríni a hudobná skupina Garavi Sokak.