Prezident Srbska Aksandar Vučić sa stretol s predsedom Národného výboru Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia Wang Huningom.
Prezident poznamenal, že si vymenili názory na najdôležitejšie otázky spolupráce medzi Srbskom a Čínou, na ďalšie zlepšovanie našich vzťahov, ako aj o iniciatívach, ktoré majú veľký význam pre budúcnosť Srbska a pokračovanie jeho hospodárskeho pokroku.
„Stretnutia s ľuďmi, ktorí majú takú významnú úlohu v politickom a strategickom formovaní Číny, ako je Wang Huning, predstavujú pre Srbsko veľké uznanie a potvrdenie dôvery, ktorú sme roky trpezlivo budovali. Som presvedčený, že pevné priateľstvo medzi Srbskom a Čínou sa bude aj naďalej rozvíjať a že spoločným úsilím budeme pokračovať v budovaní vzťahov, ktoré našim národom prinášajú bezpečnosť, prosperitu a stabilnú budúcnosť,“ napísal prezident na Instagrame.
Prezident sa predtým stretol aj s premiérom ČĽR Li Čchiangom, s ktorým hovoril o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov, nových investíciách, infraštruktúrnych projektoch, ako aj o kľúčových geopolitických a regionálnych otázkach.
„Zopakoval som, že priateľstvo a partnerstvo s Čínou má pre našu krajinu neoceniteľný význam, a poďakoval som za obrovský prínos k nášmu hospodárskemu rozvoju prostredníctvom investícií, infraštruktúry a nových technológií. Práve táto spolupráca vrátila život mnohým továrňam, baniam, cestám a železniciam a priniesla novú nádej a istotu mnohým občanom. Preto považujem túto návštevu za historickú a tieto rozhovory budú mať najvyšší význam pre našu krajinu, národ a národné záujmy,“ poznamenal.