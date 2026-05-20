Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky Li Minga. Ide o posledné prípravy pred nadchádzajúcou návštevou Čínskej ľudovej republiky, ktorá, ako uviedol prezident, bude bezpochyby najvýznamnejšou návštevou v jeho politickej kariére.
„Osobitne som zdôraznil, že pre Srbsko je mimoriadne dôležité budovať silné partnerstvá s priateľskými štátmi, ktoré rešpektujú našu nezávislosť, rozvoj a právo na vlastnú cestu v časoch hlbokých globálnych zmien, keď svet čelí hospodárskym tlakom, bezpečnostným výzvam a čoraz výraznejšej neistote. Zdôraznil som, že sa obzvlášť teším na opätovné stretnutie s prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorému som nesmierne vďačný za obrovskú česť a privilégium byť opäť jeho hosťom, ako aj za všetko, čo urobil pre Srbsko a náš národ,“ napísal prezident.
Ako ďalej uviedol, hovorili aj o stretnutiach, ktoré ho počas pobytu v Číne čakajú, ako aj o návštevách priemyselných a hospodárskych gigantov, čo má pre Srbsko neoceniteľný význam.
„Čína je totiž dnes vzorom silnej a stabilnej ekonomiky, ale aj príkladom zásadového štátu, ktorý svojimi dôslednými postojmi, múdrou politikou a obrovským medzinárodným uznaním vynakladá vážne úsilie o to, aby vo svete zavládol mier, stabilita a spolupráca, čo ľudstvo dnes potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Práve preto cítim pred návštevou ČĽR obrovský záväzok, keďže Srbsko s obdivom hľadí na čínsky model rozvoja a pokračuje v budovaní vzťahov založených na dôvere, vzájomnom rešpekte a spoločnej vízii budúcnosti,“ uviedol Vučić.