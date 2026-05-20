Podľa oznámenia Mesta Zreňanin, v Aradáči a Melenciach sa skončili infraštruktúrne práce, vďaka ktorým sú priestory v okolí školy v Aradáči a štadióna v kúpeľoch Rusanda funkčnejšie a upravenejšie.
„Na žiadosť obyvateľov týchto dvoch dedín Mesto Zreňanin v spolupráci s pokrajinskou administratívou zabezpečilo finančné prostriedky na výstavbu prístupu, parkoviska a chodníkov k novej tribúne štadióna FK Rusanda v rovnomenných kúpeľoch, ako aj na vybudovanie parkovacích miest v zóne Základnej školy Bratstvo v Štúrovej ulici v Aradáči,“ uvádza sa v oznámení.
Investícia v Aradáči má hodnotu 2 796 608,98 dinárov (s DPH). Na základe rozhodnutia Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo bolo Mestu Zreňanin na tieto práce schválených 2 433 121,98 dinárov, kým zostávajúcu časť prostriedkov zabezpečila lokálna samospráva.